Спортдайджест: перемены в российском хоккее и возвращение Фьюри

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

В хоккейной сборной России масштабные перемены — главный тренер Олег Знарок и его помощник Харийс Витолиньш, которые привели команду к победе на Олимпиаде в Пхенчхане, покидают сборную. Исполняющим обязанности наставника национальной команды назначен Илья Воробьев , который и повезет команду на предстоящий чемпионат мира в Данию. Эту информацию подтвердил глава ФХР Владислав Третьяк . По его словам Знарок устал психологически, и серьезная нагрузка от совмещения постов в сборной и в питерском СКА, не прошла бесследно. Илье Воробьеву, сыну знаменитого тренера Петра Воробьева , 43 года. На данный момент его главное достижение — это победа в первый же тренерский сезон в Кубке Гагарина вместе с магнитогорским Металлургом.

Перемены грядут и в мире бокса в супертяжелом весе. По крайней мере, на них очень рассчитывает экс-чемпион мира Тайсон Фьюри . Он объявил о возвращении в профессиональный спорт уже 9 июня. Непобежденный ранее Фьюри, по прозвищу Цыганский Король, стал суперзвездой 28 ноября 2015 года, когда единогласным решением судей он оборвал серию побед Владимира Кличко . Фьюри отобрал все пояса украинца, и казалось, что впереди у него светлое будущее. Но вместо этого последовали проблемы с допингом, нарко-зависмостью, суицидальными настроениями. И вот Тайсон Фьюри возвращается. Против кого выйдет в ринг Фьюри 9 июня неизвестно, но сам он очень хочет в соперники Энтони Джошуа . Другой вариант — Александр Поветкин

Набирает популярность в мире автоспорта электрическая гоночная серия под названием «Формула Е». Да настолько, что папа римский Франциск благословил эти болиды. Соответствующая церемония прошла в Ватикане накануне первого в истории этапа Формулы E в Риме. Среди присутствовавших были все главные звезды гоночной электро-серии. Фрациск в свою очередь продолжил укреплять свои позиции в роли самого спортивного Папы в истории.

Ранее он признавался в большой любви к аргентинскому футбольному клубу «Сан-Лоренсо».

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