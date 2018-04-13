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Андреа Пирло: Я бы тоже разозлился на месте Буффона
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Андреа Пирло: Я бы тоже разозлился на месте Буффона 

Советский спорт 1 час назад
Бригада Майкла Оливера назначила пенальти на последней минуте в ворота «Ювентуса», который к этому времени вел 3:0. Английский судья удалил с поля вратаря Джанлуиджи Буффона за споры после назначения одиннадцатиметрового.
«Мне очень жаль «Ювентус», обидно за Джиджи, за парней. Последние десять секунд получились ужасными. Это был пенальти, который могли дать, а могли и не дать. Но за 10 секунд до конца игры, если вы умны, вы не свистите.
Буффон рассердился, я понимаю его гнев. В такой момент вы можете сказать что угодно. Он считает, что это был последний шанс выиграть Лигу чемпионов. Думаю, я бы тоже разозлился», — приводит слова Пирло Football Italia.
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