Андреа Пирло: Я бы тоже разозлился на месте Буффона

Бригада Майкла Оливера назначила пенальти на последней минуте в ворота «Ювентуса», который к этому времени вел 3:0. Английский судья удалил с поля вратаря Джанлуиджи Буффона за споры после назначения одиннадцатиметрового.

«Мне очень жаль «Ювентус», обидно за Джиджи, за парней. Последние десять секунд получились ужасными. Это был пенальти, который могли дать, а могли и не дать. Но за 10 секунд до конца игры, если вы умны, вы не свистите.