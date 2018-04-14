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Прогноз «Фонбет»: «Тоттенхэм» победит «Манчестер Сити»
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Прогноз «Фонбет»: «Тоттенхэм» победит «Манчестер Сити» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
14 апреля на «Уэмбли» «Тоттенхэм» в матче 34-го тура премьер-лиги примет «Манчестер Сити». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
КТО ПОБЕДИТ?
"Фонбет" считает, что «Тоттенхэм» победит команду Хосепа Гвардьолы. На победу «шпор» можно поставить за 2.60, на победу «Сити» — за 2.70, на ничью — за 3.70.
Большинство клиентов «Фонбет» не согласно с мнением букмекеров: 61% игроков поставил на «Манчестер Сити», 33% — на «Тоттенхэм» и 6% — на ничейный исход встречи.
СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?
"Фонбет" считает, что в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 2,5 — с коэффициентом 2.35.
Клиенты «Фонбет» согласны с таким прогнозом: 97% игроков поставили на тотал больше 2,5 и всего 3% — на тотал меньше 2,5.
НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?
Самой популярной стала ставка на победу «Сити» — ее предпочли 30% клиентов «Фонбет». 25% игроков поставили на тотал больше 2,5, 16% — на победу «Тоттенхэма». 15% клиентов выбрали ставку на голы обеих команд, 14% — на тотал голов больше 1,5.
А СКОЛЬКО СТАВЯТ?
Самая крупная ставка — на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.70. Она входит в экспресс на сумму 324 000 рублей. В среднем на матч «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» ставят 746 рублей.
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