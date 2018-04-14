Прогноз и ставки на футбол 14 апреля

«Бавария» — «Боруссия» М Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур Мюнхенская «Бавария» в статусе чемпиона Германии сезона 2017/18 на своем поле сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

В первом круге мюнхенцы проиграли «жеребятам» со счетом 1:2, так что теперь болельщики ждут от них реванша.

Рассчитывать на то, что «Бавария» выставит на игру совсем уж резервный состав, мы бы не стали, даже несмотря на то, что несколько дней назад они играли с «Севильей» в Лиге чемпионов.

Тренерский штаб чемпионов Германии уверяет, что не будет сбавлять обороты в национальном первенстве, поэтому «Боруссии» серьезно повезет, если она сможет зацепиться за очки на «Альянц Арене».

Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 за 1,95.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур В центральном матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити».

«Шпоры» имеют на своем счету серию из шести побед кряду, благодаря которой сохраняют шансы побороться с «Ливерпулем» и « Манчестер Юнайтед » за второе место в турнирной таблице.

Что касается «Манчестер Сити», то он мог оформить чемпионство еще в прошлом туре, когда играл на «Этихаде» с «красными дьяволами». Впрочем, ведя со счетом 2:0, подопечные Пепа Гвардиолы умудрились проиграть.

Более того, «горожане» еще и успели вылететь из Лиги чемпионов, дважды проиграв в четвертьфинале «Ливерпулю», что стало настоящей сенсацией.

Видимо, «Манчестер Сити» не хватает сил на концовку сезона, однако это не значит, что теперь они будут терять очки в каждом туре. В Лондоне у «голубых» имеются неплохие шансы на успех.

В данном случае мы бы поставили на «обе команды забьют», поскольку у «горожан» очень мощная атакующая линия, а «шпоры» на правах хозяев просто обязаны играть на победу.

Ставка: обе команды забьют за 1,55.

«Атлетик» — «Депортиво» Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур «Атлетик» из Бильбао занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но все равно имеет шансы пробиться в еврокубки, ведь расстояние до «Вильярреала» составляет всего восемь очков.

Впрочем, для продвижения вверх по турнирной таблице «баскам» нужно побеждать как можно чаще, что лучше всего выходит на «Сан-Мамесе».

Если говорить о «Депортиво», то это один из аутсайдеров первенства, которому будет очень непросто сохранить прописку в элитном дивизионе.

В феврале команду из Ла-Коруньи возглавил Кларенс Зеедорф, но и он не смог наладить игру, а единственную победу одержал лишь в предыдущем туре, когда выиграл у «Малаги» (3:2), занимающей последнее место в турнирной таблице.

Все указывает на то, что «Атлетик» должен набирать три очка и приближаться к лидирующей группе.

Ставка: победа «Атлетика» за 1,65.

Общий коэффициент — 4,98.