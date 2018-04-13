Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити: команда Гвардиолы не победит

Главный матч тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги пройдёт на главной арене страны — «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы хочет прийти в себя и порадовать своих болельщиков победой после трёх подряд поражений во всех соревнованиях. Но команда Маурисио Почеттино находится на хорошем ходу и планирует устроить «горожанам» жаркий приём. "Евро-Футбол.ру" анонсирует субботнюю битву на «Уэмбли».

Тоттенхэм

"Тоттенхэм" остаётся единственной командой чемпионата Англии, которая в 2018-м году ещё не проигрывала. Команда Маурисио Почеттино выиграла шесть последних матчей Премьер-лиги и существенно улучшила своё положение в турнирной таблице. По очкам «шпоры» делят третье место с «Ливерпулем», имея при этом игру в запасе. Самое главное, что северные лондонцы смогли обеспечить довольно комфортный отрыв от пятого «Челси». Десять очков преимущества говорят о том, что для финиша в зоне Лиги чемпионов «Тоттенхэму» хватит трёх побед в шести оставшихся матчах чемпионата.

Манчестер Сити

Многие думали, что на текущий момент «Манчестер Сити» оформит титул Премьер-лиги и выход в полуфинал Лиги чемпионов. Но не тут-то было. В чемпионате команда Хосепа Гвардиолы умудрилась растранжирить преимущество в два мяча в дерби с "Манчестер Юнайтед" , и вопрос с чемпионством отложился на несколько недель. В Лиге чемпионов «горожане» дважды проиграли «Ливерпулю», хотя в ответном поединке могли рассчитывать на камбэк. В субботу «Манчестер Сити» рассчитывает прервать полосу неудач и снова порадовать своих болельщиков.

Бенжамен Менди. Фернандиньо получил десятую жёлтую карточку в сезоне и в субботу не сыграет из-за дисквалификации. Также «Манчестер Сити» не помогут Серхио Агуэро, Джон Стоунс

Где смотреть матч

Игру на «Уэмбли», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка в Лондоне можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Тоттенхэм" — «Манчестер Сити»: +23=6-12. Разница мячей: 60-58.

Первый круг: 1:4.

В первом круге «Манчестер Сити» удалось разгромить «Тоттенхэм» со счётом 4:1. Но если говорить о домашних для «шпор» матчах, то в двух последних случаях они уверенно обыгрывали «горожан» — 2:0, 4:1.

Интересные факты

— «Тоттенхэм» проиграл только одну из пяти последних игр с «Манчестер Сити» в Премьер-лиге (3 победы и ничья).

— «Тоттенхэм» не проигрывал в 14 последних матчах Премьер-лиги (11 побед, 3 ничьи).

— «Манчестер Сити» может стать только четвёртым клубом Премьер-лиги, сумевшим обыграть на выезде «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» в рамках одного сезона. Ранее это удавалось «Ковентри Сити» (1993/94), Чарльтону (2001/02) и Блэкберну (2002/03).

— Серхио Агуэро забил «Тоттенхэму» 10 голов в Премьер-лиге. Больше только у Уэйна Руни , Джимми Флойда Хассельбайнка (по 11) и Алана Ширера (14).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Тоттенхэм" находится на прекрасном ходу, чего нельзя сказать о «Манчестер Сити». Команда Маурисио Почеттино давно не проигрывала, к тому же в субботу будет выступать перед своими болельщиками. Как нам кажется, «шпоры» не проиграют «горожанам». Наша ставка: «Победа „Тоттенхэма“ или ничья» с коэффициентом 1.5.