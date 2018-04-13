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Ледяхов: для «Ахмата» в матче с «Тосно» важнее всего было взять три очка
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Ледяхов: для «Ахмата» в матче с «Тосно» важнее всего было взять три очка 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал домашнюю победу над «Тосно» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ. Для специалиста эта встреча стала первой во главе команды после назначения на пост исполняющего обязанности наставника грозненцев.
«Самое главное, взяли три очка. В данный момент это было важнее всего. Что касается игры, то в первом тайме выглядели достаточно неплохо, а во втором, когда забили, немного подсели — физически или психологически, нужно разбираться. В целом довольны, что победили.
Нервная концовка связана одновременно и с тем, что мы устали, и с тем, что соперник прибавил в движении. Ребята всё-таки в голове держали счёт и решили сыграть на удержание. Можно было провести несколько быстрых атак и закончить игру раньше. Но получилось так, как получилось. Хочу поздравить ребят с победой», — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Наш футбол».
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