Ледяхов: для «Ахмата» в матче с «Тосно» важнее всего было взять три очка

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал домашнюю победу над «Тосно» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ. Для специалиста эта встреча стала первой во главе команды после назначения на пост исполняющего обязанности наставника грозненцев.

«Самое главное, взяли три очка. В данный момент это было важнее всего. Что касается игры, то в первом тайме выглядели достаточно неплохо, а во втором, когда забили, немного подсели — физически или психологически, нужно разбираться. В целом довольны, что победили.

Нервная концовка связана одновременно и с тем, что мы устали, и с тем, что соперник прибавил в движении. Ребята всё-таки в голове держали счёт и решили сыграть на удержание. Можно было провести несколько быстрых атак и закончить игру раньше. Но получилось так, как получилось. Хочу поздравить ребят с победой», — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Наш футбол».