Ещё
Парфёнов: «Тосно» хочется добиться хорошего результата в матче с «Ахматом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парфёнов: «Тосно» хочется добиться хорошего результата в матче с «Ахматом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от гостевого матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который пройдёт сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ахмат Арена».
«Всегда приятно приезжать в Грозный, здесь гостеприимно — и стадион приятный, и атмосфера. Хотелось бы ещё показать хорошую игру и добиться хорошего результата. Мы все видим турнирную таблицу, и, конечно, в прошлый раз было неприятно упустить то, что уже практически находилось у нас в руках. Все переживали, но прошло время. Переживать смысла нет, надо готовиться к следующему бою, который сегодня будет у нас», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Тосно». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
«Локомотив» уступил «Перудже» в первом матче «Раунда 6» Лиги чемпионов Кого из россиян в НХЛ вы больше всего хотите увидеть на чемпионате мира? Согласно котировкам, в матче «Анже» — «Ницца» будет забито не более двух голов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
В «Барселоне» задумались над увольнением тренера
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение