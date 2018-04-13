Парфёнов: «Тосно» хочется добиться хорошего результата в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от гостевого матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который пройдёт сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ахмат Арена».

«Всегда приятно приезжать в Грозный, здесь гостеприимно — и стадион приятный, и атмосфера. Хотелось бы ещё показать хорошую игру и добиться хорошего результата. Мы все видим турнирную таблицу, и, конечно, в прошлый раз было неприятно упустить то, что уже практически находилось у нас в руках. Все переживали, но прошло время. Переживать смысла нет, надо готовиться к следующему бою, который сегодня будет у нас», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Тосно». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.