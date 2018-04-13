Парфёнов: «Тосно» не хватило хладнокровия в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:1).

«Нам не хватило как раз голов, где-то — чуть-то хладнокровия, начали кипеть. У нас были моменты, в которых можно было забивать. Радует, что хотели исправить ситуацию. То, что пропустили, — это вызывает вопросы. Будем смотреть, что там произошло. Мне не хочется сейчас выплёскивать эмоции и казаться слабым. Значит, будем работать ещё усерднее», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».