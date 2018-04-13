Ещё
Парфёнов: «Тосно» не хватило хладнокровия в матче с «Ахматом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парфёнов: «Тосно» не хватило хладнокровия в матче с «Ахматом» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:1).
«Нам не хватило как раз голов, где-то — чуть-то хладнокровия, начали кипеть. У нас были моменты, в которых можно было забивать. Радует, что хотели исправить ситуацию. То, что пропустили, — это вызывает вопросы. Будем смотреть, что там произошло. Мне не хочется сейчас выплёскивать эмоции и казаться слабым. Значит, будем работать ещё усерднее», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Шведский «Ферьестад» ведёт переговоры о переходе Салака «Ахмат» на своём поле победил «Тосно» Ледяхов: при подготовке к матчу с «Тосно» сделали акцент на психологию
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
«Ахмат» минимально переиграл «Тосно»
«Бавария» назвала имя нового главного тренера
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение