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Дмитрий Парфенов: «В Грозном приятный стадион, приятная атмосфера»
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Дмитрий Парфенов: «В Грозном приятный стадион, приятная атмосфера» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Ахмата» выразил надежду, что его команде удастся добиться положительного результата.
— Здесь все очень гостеприимно, — сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол». — Приятный стадион, приятная атмосфера. Хотелось бы еще провести удачную игру и добиться результата.
Мы все видим турнирную таблицу, ее все видят. Неприятно было упустить победу над "Уралом". Но переживать смысла нет, надо готовиться к следующему бою.
Матч «Ахмат» — «Тосно» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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