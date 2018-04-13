Абдулрашид Садулаев намерен взять реванш у Снайдера за поражение в Париже

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев готовится не только к чемпионату Европы, но и к возможной схватке с принципиальным соперником, олимпийским чемпионом из США Кайлом Снайдером

Об этом дагестанский борец сообщил сегодня журналистам в пресс-центре чемпионата Европы. Напомним, что Садулаев уступил Снайдеру в финале последнего чемпионата мира в Париже.

Противостояние борцов назвали схваткой века. Это поражение стало для Садулаева первым в карьере за долгое время.

«Стараюсь изучить каждого соперника, того же Снайдера.

Может где-то я его и недооценил, пошел на его борьбу, начал толкаться с ним и устал. Тем более, когда он весом превосходит меня. Надо было по-другому поставить схватку. Поэтому мы уже с нашими тренерами сделали некоторые выводы, и следующая встреча пойдет в нашу пользу», — заявил Садулаев.

Отметим, что Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате Европы в весовой категории до 92 кг. Борец не намерен надолго задерживаться в этом весе и уже на чемпионате России вновь перейдет в олимпийский вес — 97 кг.