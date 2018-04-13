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Фото дня: Ананидзе и профессор Мариани
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Фото дня: Ананидзе и профессор Мариани 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе сфотографировался с оперировавшим его профессором Пьером-Паоло Мариани. Снимок опубликован в Инстаграме клиники «Вилла Сюарт», где проходил восстановление грузинский хавбек. Отмечается, что Ананидзе возвращается в Москву, где продолжит свою реабилитацию в клубе.
​Напомним, что Ананидзе получи травму крестообразных связок колена 24 марта, а 28 марта был прооперирован в Риме.
Ieri per @jano_ananidze_7 controllo con il Prof #Mariani prima di far ritorno a Mosca, dove continuerà la riabilitazione nel centro dello @fcsm_official
Публикация от Villa Stuart (@villastuart) 13 Апр 2018 в 8:02 PDT
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