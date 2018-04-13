Фото дня: Ананидзе и профессор Мариани

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе сфотографировался с оперировавшим его профессором Пьером-Паоло Мариани. Снимок опубликован в Инстаграме клиники «Вилла Сюарт», где проходил восстановление грузинский хавбек. Отмечается, что Ананидзе возвращается в Москву, где продолжит свою реабилитацию в клубе.

​Напомним, что Ананидзе получи травму крестообразных связок колена 24 марта, а 28 марта был прооперирован в Риме.

Ieri per @jano_ananidze_7 controllo con il Prof #Mariani prima di far ritorno a Mosca, dove continuerà la riabilitazione nel centro dello @fcsm_official

Публикация от Villa Stuart (@villastuart) 13 Апр 2018 в 8:02 PDT