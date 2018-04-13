Завтра центр Костромы перекроют из-за пробега «Динамо»

Завтра, 14 апреля, в Костроме состоится легкоатлетический пробег, посвященный 95-летию общества «Динамо». Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10:00 до 12:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на нескольких улицах:

— на улице Крестьянской от улицы Ивановской до улицы Дзержинского;

— на улице Дзержинского от улицы Крестьянской до улицы Овражной;

— на улице Овражной от улицы Ивановской до улицы Дзержинского.

Прежде чем строить маршрут проезда по городу, ознакомьтесь со схемой расстановки дорожных знаков.