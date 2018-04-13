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Завтра центр Костромы перекроют из-за пробега «Динамо»
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Завтра центр Костромы перекроют из-за пробега «Динамо» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Завтра, 14 апреля, в Костроме состоится легкоатлетический пробег, посвященный 95-летию общества «Динамо». Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 10:00 до 12:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на нескольких улицах:
— на улице Крестьянской от улицы Ивановской до улицы Дзержинского;
— на улице Дзержинского от улицы Крестьянской до улицы Овражной;
— на улице Овражной от улицы Ивановской до улицы Дзержинского.
Прежде чем строить маршрут проезда по городу, ознакомьтесь со схемой расстановки дорожных знаков.
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