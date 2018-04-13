Болельщик по обмену: полное видео

В марте в Санкт-Петербурге состоялся ответный матч 1/8 Лиги Европы между "Зенитом" и «РБ Лейпциг». «Зенитовцы» принимали немцев дома, на «Стадионе Санкт-Петербург». Болельщица «Лейпцига» Клаудиа Лойтхольт приехала в Питер поддержать свою команду. А встретила ее там фанатка «Зенита» Ольга Силина, которая до этого сама ездила в гости к Клаудии в Лейпциг, смотреть первый матч.

Ольга и Клаудиа — героини второй серии спецпроекта welcome2018.com «Болельщик по обмену», в котором футбольные болельщики из разных стран ездят в гости друг к другу и вместе ходят на матчи любимых команд.

Подробнее о том, как прошла их вторая встреча, можно почитать здесь, а мы предлагаем посмотреть небольшой видеоотчет.