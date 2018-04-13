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Юпп Хайнкес: «Надеюсь, у Роналду в матче против „Баварии“ будет не лучший день»
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Юпп Хайнкес: «Надеюсь, у Роналду в матче против „Баварии“ будет не лучший день» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду является одним из лучших футболистов мира. По его словам, португалец в одиночку может решить исход встречи.
— Роналду — лучший футболист мира наряду с Месси, — приводит Goal слова Хайнкеса. — Это игрок мирового класса. Он работает каждый день, и это похвально. Криштиану часто решает исход матчей. Надеюсь, в матче с нами у него будет не лучший день.
"Бавария" и «Реал» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Матчи состоятся 25 апреля и 1 мая.
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