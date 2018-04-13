«Челси» направил жалобу в УЕФА на избиение своих болельщиков в Барселоне

Лондонский «Челси» направил официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоялся в столице Каталонии, сообщает "Советский спорт" По информации пресс-службы «синих», болельщики лондонской команды на выходе со стадиона «Камп Ноу» после игры вступили в конфликт с сотрудниками охраны и правоохранительных органов . Последние были вынуждены применить силу и использовали дубинки, которыми начали избивать болельщиков. Также сообщается, что полиция выборочно выдергивала людей из толпы, бросала их на пол, после чего принималась бить фанатов дубинками. Матч «Барселона» — «Челси» завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0.