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«Челси» направил жалобу в УЕФА на избиение своих болельщиков в Барселоне
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«Челси» направил жалобу в УЕФА на избиение своих болельщиков в Барселоне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лондонский «Челси» направил официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоялся в столице Каталонии, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы «синих», болельщики лондонской команды на выходе со стадиона «Камп Ноу» после игры вступили в конфликт с сотрудниками охраны и правоохранительных органов. Последние были вынуждены применить силу и использовали дубинки, которыми начали избивать болельщиков.
Также сообщается, что полиция выборочно выдергивала людей из толпы, бросала их на пол, после чего принималась бить фанатов дубинками.
Матч «Барселона» — «Челси» завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0.
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