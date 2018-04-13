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Зидан: «Мне не интересно, что говорит Гвардиола»
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Зидан: «Мне не интересно, что говорит Гвардиола» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ”Реала” Зинедин Зидан ответил на слова тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о несправедливом судействе. Жалуясь на решения арбитра в игре с «Ливерпулем», Гвардиола вспомнил удаление полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в прошлогодней игре с «Реалом».
”Бавария” осталась в меньшинстве в конце ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «Реалом», и в овертайме пропустила три гола.
”Я не буду ему ничего говорить, мне не интересно, что говорит Гвардиола. В прошлом году мы выиграли Лигу чемпионов, но я никогда не ругался с арбитрами, хотя у меня были шансы. У судей тяжелая работа. Иногда ситуация складывается в твою пользу, иногда нет”, — цитирует Зидана Telegraph.
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