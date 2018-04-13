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Алиссон: «Роме» надо продолжать делать великие дела»
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Алиссон: «Роме» надо продолжать делать великие дела» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Ромы» Алиссон поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мы уже написали историю, но у нас есть желание идти дальше. Надо стараться идти вперед. Будет приятно снова увидеть Салаха. «Ливерпуль» очень хорош, и мы сделаем все возможное для успеха.
Мы сделали что-то особенное против «Барселоны. Надо продолжать делать великие дела.
Я счастлив в „Роме“, у меня действующий контракт. Я просто хочу воспользоваться этим замечательным моментом», — приводит слова вратаря Football Italia.
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