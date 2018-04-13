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В «Айнтрахте» недовольны объявлением об уходе Ковача в «Баварию»
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В «Айнтрахте» недовольны объявлением об уходе Ковача в «Баварию» 

SPORT24.ru 1 час назад
Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич выразил недовольство объявлением об уходе главного тренера клуба Нико Ковача в «Баварию» грядущим летом. По мнению Бобича, такое объявление не нужно было делать до конца сезона.
”Нас удивил выбор момента для объявления. У нас впереди важные матчи… То, что новости пошли вчера, и не из Франкфурта, а из Мюнхена, это непрофессионализм и неуважение”, — цитирует Бобича Deutsche Welle.
Ковач сменит в «Баварии» Юппа Хайнкеса, который пришел в клуб осенью с условием ухода в конце сезона.
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