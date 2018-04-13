Уфимец сделал кошачий приют из старого автомобиля

В одном из уфимских двориков появился «Кошкин дом» — приют своими руками сделал из старенькой «Оки» уфимец.

В машине живет с десяток четвероногих, которых подкармливают местные. Но некоторые горожане такому соседству вовсе не рады. Приют появился еще зимой, в машине, припаркованной возле жилого дома. Кошки греются, спят, выходят погулять. Сердобольные пенсионерки каждый день выносят им объедки: каши, корм.

— Зимой, когда было -30 °С, кошки тут грелись и укрывались, — рассказала местная жительница изданию «РИА-Новости»

Вот только благое начинание некоторым горожанам не нравится.

— Там ничего не чистится. Куда они ходят в туалет? — удивляется еще одна уфимка. — Кошки дворовые, наверняка, не привитые и больные. От них воняет.