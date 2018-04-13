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Уфимец сделал кошачий приют из старого автомобиля
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Уфимец сделал кошачий приют из старого автомобиля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В одном из уфимских двориков появился «Кошкин дом» — приют своими руками сделал из старенькой «Оки» уфимец.
В машине живет с десяток четвероногих, которых подкармливают местные. Но некоторые горожане такому соседству вовсе не рады. Приют появился еще зимой, в машине, припаркованной возле жилого дома. Кошки греются, спят, выходят погулять. Сердобольные пенсионерки каждый день выносят им объедки: каши, корм.
— Зимой, когда было -30 °С, кошки тут грелись и укрывались, — рассказала местная жительница изданию «РИА-Новости».
Вот только благое начинание некоторым горожанам не нравится.
— Там ничего не чистится. Куда они ходят в туалет? — удивляется еще одна уфимка. — Кошки дворовые, наверняка, не привитые и больные. От них воняет.
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