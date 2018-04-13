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Хедира: «Ювентус» доказал, что является одной из лучших команд в Европе»
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Хедира: «Ювентус» доказал, что является одной из лучших команд в Европе» 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал вылет команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Уступив в первом матче «Реалу» в Турине (0:3), «Ювентус» выиграл в Мадриде (3:1) и не сумел выйти в полуфинал. При счете 3:0 арбитр Майкл Оливер в компенсированное время назначил в туринские ворота пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
«Отыграться на Бернабеу практически невозможно, но мы сделали это за 90 минут, но иногда матчи длятся дольше, и в конце встречи было грустно, сегодня это также тяжело.
Это был фантастический матч, никто не ожидал такого поворота. Но «Ювентус» доказал, что является одной из лучших команд в Европе. Это футбол, нужно принять вылет и поздравить «Реал».
Что касается пенальти, я смотрел этот момент несколько раз, и до сих пор не уверен, что было нарушение. Если ты свистишь, то должен быть уверен на 100%. Арбитр мог подождать 2-3 секунды и принять решение. Но это был не такой уж явный фол», — цитирует Хедиру AS.
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