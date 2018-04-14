Сами Хедира: «Плакать и оправдываться мы не будем»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира не стал никого обвинять в том, что его команда уступила по сумме двух встреч "Реалу" (0:3 и 3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» был близок к переводу противостояния в дополнительное время, но на третьей компенсированной минуте судья встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота туринцев и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона

— Отыграться на «Сантьяго Бернабеу» было практически невозможно, но за 90 минут мы сделали это, — цитирует Marca Хедиру. — Конечно, больно и тяжело, что так получилось, но плакать и оправдываться мы не станем. Мы показали Европе, что являемся одной из лучших команд на сегодняшний день.