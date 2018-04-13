Ловчев: «Газзаев сказал мне, что Вася Березуцкий мечтал сыграть на ЧМ-2018»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич пригодились бы сборной России на ЧМ-2018.

”Скажу о братьях Березуцких и Игнашевиче, которые против «Арсенала» смотрелись достойно. Недавно общался с Валерием Газзаевым . Когда речь зашла о защите сборной, Валера мне сказал, что ему передали: Вася мечтал сыграть на домашнем чемпионате мира. Но в итоге отказался от выступлений, выступив с заявлением. Это в очередной раз говорит о нестыковке во всей этой истории.

В ситуации когда несколько защитников получают травмы, Березуцкие и Игнашевич пригодились бы тем более. Они и сыграть могли бы, и на атмосферу положительно повлиять.

Простой пример: в 1970-м я мальчишкой поехал со сборной СССР на чемпионат мира в Мексику. Накануне турнира ключицу сломал основной вратарь Женька Рудаков. Еще Витя Папаев травмировался. Так вот Гавриил Дмитриевич Качалин тогда взял в сборную Льва Яшина Славу Метревели . Они уже практически закончили с футболом. Но Яшин и Метревели были важной частью нашей команды, сплачивали ее.

Поэтому даже такой вариант, если бы Игнашевич и братья не играли, а просто находились в сборной, был бы очень ценен для команды. Но — нет. И их в сборной, и атмосферы, которая могла бы быть”, — написал Ловчев в «Телеграме».