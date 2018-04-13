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Александр Ерохин: Все понимают — победа над «Анжи» необходима
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Александр Ерохин: Все понимают — победа над «Анжи» необходима 

Советский спорт 46 минут назад
— Как настроение перед игрой с «Анжи» у вас и команды в целом? — Боевое! Мы всю неделю очень серьезно готовились. Все в «Зените» понимают — победа над «Анжи» необходима.
Миха Мевля вчера сказал, что хорошим подспорьем в субботнем матче и решением многих проблем мог бы стать быстрый гол в ворота махачкалинцев. Согласны? — Все игры по-разному складываются. Да, бывает, что быстрый мяч помогает. Но сейчас главное — добиться победы, — приводит слова Ерохина «Матч ТВ». — И неважно благодаря какому голу: проведенному на первых минутах или на последних. И лучше не одному.
Матч между «Зенитом» и «Анжи» состоится 14 апреля, начало в 16:30 по Москве.
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