— Как настроение перед игрой с «Анжи» у вас и команды в целом? — Боевое! Мы всю неделю очень серьезно готовились. Все в «Зените» понимают — победа над «Анжи» необходима.
— Миха Мевля вчера сказал, что хорошим подспорьем в субботнем матче и решением многих проблем мог бы стать быстрый гол в ворота махачкалинцев. Согласны? — Все игры по-разному складываются. Да, бывает, что быстрый мяч помогает. Но сейчас главное — добиться победы, — приводит слова Ерохина «Матч ТВ». — И неважно благодаря какому голу: проведенному на первых минутах или на последних. И лучше не одному.
Матч между «Зенитом» и «Анжи» состоится 14 апреля, начало в 16:30 по Москве.