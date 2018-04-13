Лукашенко: От стыда за спортсменов хочется спрятаться

Нет результатов — нет денег. Александр Лукашенко потребовал изменить ситуацию в национальном спорте. Президента Беларуси разочаровало выступление олимпийцев на Зимних играх в Пхенчхане, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

На лыже-роллерной трассе в Минске регулярно тренируются профессионалы, любители и белорусский президент Александр Лукашенко. Неподалеку находится хоккейный комплекс «Минск-арена» и здание Национального олимпийского комитета Беларуси. Там сегодня и шла речь о зимних видах спорта. За четыре года на них потратили 10,5 миллионов долларов, напомнил президент. А олимпийцы привезли из Пхенчхана всего три медали.

«Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и хочется от этого позора куда-то спрятаться, под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть. В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой и Скардино. Если кто-то оценивает выступление женской команды, как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть, как выступали наши биатлонисты вообще и девушки тоже», — сказал глава государства и президент НОК.

Национальная хоккейная сборная и вовсе не пробилась на Олимпиаду. Между тем, в стране почти 40 хоккейных арен. Финансирование спорта пора пересмотреть, считает президент.

«Мужики, мы не такие богатые, чтобы просто так выбрасывать деньги на ветер. Разговоры о том, что нет денег и нам чего-то не хватает, не имеют под собой оснований, ничего подобного. У нас для результата денег навалом. Но для результата! Запомните: нет результата — нет денег. Считайте сегодняшний разговор рубежом. Начинаете падать, тренера будет убирать немедленно», — заявил Лукашенко.

Пристальное внимание надо уделить детскому и юношескому спорту, уверен президент. Для перспективных атлетов необходимо организовать республиканские соревнования по всем зимним видам по примеру биатлонного «Снежного снайпера» и хоккейной «Золотой шайбы». Кроме того, надо всех обеспечить современным спортинвентарем белорусского производства.

«Делают деревянные лыжи — ничего страшного, только надо их хорошо делать, чтобы на них бежать можно было. Но оказывается, как моем детстве 50 лет назад, что ботинки пристегивают к лыжам. Как можно бежать на таких лыжах?! И тишина, никому нет дела, пока от президента по голове не получат. Разве это нормально?!», — сказал Лукашенко.

Президент поручил привести в порядок все трассы и ледовые площадки. У белорусов должно быть все, чтобы достойно готовиться к серьезным стартам -Олимпиаде и чемпионатам мира. Главное — желание самоотверженно трудиться, чтобы, стоя на пьедестале, чаще слышать белорусский гимн.

В следующем году Беларусь готовится принять Европейские игры. В 2021-м пройдет чемпионат мира по хоккею. Александр Лукашенко призвал спортсменов и тренеров усиленно готовиться и достойно представить страну на домашних соревнованиях.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ