Юниорская сборная России провела первую тренировку перед ЧМ 

Юниорская сборная России для игроков не старше 18 лет провела первую тренировку на льду арены «Трактор». На ней 19 апреля стартует юниорский чемпионат мира. Подопечные Александра Зыбина занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Мифтахов, Исаев Д., Исаев М.
Красные: Галенюк — Журавлев, Марченко — Морозов — Дорофеев;
Белые: Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг;
Синие: Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Рожков;
Желтые: Зоркин — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подколзин;
Зеленые: Жиляков — Князев, Ртищев — Зайцев — Исхаков.
Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Белоруссии.