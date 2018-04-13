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Наставник «Ромы» опередил Манчини в споре за звание лучшего итальянского тренера
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Наставник «Ромы» опередил Манчини в споре за звание лучшего итальянского тренера 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо стал обладателем награды имени Энцо Беарзота, которую ежегодно вручают лучшему итальянскому тренеру сезона, сообщает "Советский спорт".
По информации Football Italia, в числе претендентов на данный приз были наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини, а также Симоне Индзаге, который возглавляет еще один римский клуб «Лацио».
Предыдущим обладателем награды был главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.
Приз имени Энцо Беарзота был учрежден в 2010 году после смерти итальянца, который на посту наставника национальной сборной выиграл чемпионат мира 1982 года.
В марте главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера получил награду «Золотая скамья» за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.
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