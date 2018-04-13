Наставник «Ромы» опередил Манчини в споре за звание лучшего итальянского тренера

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо стал обладателем награды имени Энцо Беарзота, которую ежегодно вручают лучшему итальянскому тренеру сезона, сообщает "Советский спорт"

По информации Football Italia, в числе претендентов на данный приз были наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини , а также Симоне Индзаге, который возглавляет еще один римский клуб «Лацио».

Предыдущим обладателем награды был главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Приз имени Энцо Беарзота был учрежден в 2010 году после смерти итальянца, который на посту наставника национальной сборной выиграл чемпионат мира 1982 года.