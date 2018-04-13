Йон Арне Риисе: «Ливерпуль» — «Рома» в полуфинале! Мне нужна футболка с номерами 6 и 17 на спине

— И, конечно, это случилось. «Ливерпуль» — «Рома» в полуфинале! Вау! Как минимум, одна из моих бывших команд будет в финале! Мне необходимо заполучить футболка наполовину «Ромы», наполовину «Ливерпуля». С номерами 6 и 17 на спине.

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Я невероятно счастлив, что оба моих клуба дошли до полуфинала, и теперь один из них будет в финале. Удивительно! Я счастлив и горд той работой, которую проделали оба клуба. Атмосфера на матчах будет невероятной. Лучшие фанаты в мире! — написал Риисе в своем аккаунте twitter.

Напомним. что по результатам сегодняшней жеребьевки в полуфинале европейского турнира «Реал» сыграет с «Баварией», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».

Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.