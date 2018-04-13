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Де Росси: «Клопп сводит меня с ума»
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Де Росси: «Клопп сводит меня с ума» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник «Ромы» Даниэле Де Росси поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», который я считал фаворитом турнира. У англичан тренер, который сводит меня с ума. Поэтому мы обеспокоены, но это нормально. То же самое было и перед матчами с «Шахтером» и «Барселоной».
«Ливерпуль» команда, которая играет в хороший футбол, но мы убеждены, что у нас будут свои шансы», — приводит слова футболиста Football Italia.
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