Де Росси поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем»

Хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" совершил подвиг, подобный нашему камбэку. Они смогли обыграть «Манчестер Сити», который мне казался главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов. А тренер красных просто сводит меня с ума.

В какой-то степени мы можем беспокоиться, хотя это вполне естественно. Такие же ощущения были до и во время игр с «Шахтёром» и «Барселоной» — приводит слова Де Росси сайт клуба.