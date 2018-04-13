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Де Росси поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем»
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Де Росси поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" совершил подвиг, подобный нашему камбэку. Они смогли обыграть «Манчестер Сити», который мне казался главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов. А тренер красных просто сводит меня с ума.
В какой-то степени мы можем беспокоиться, хотя это вполне естественно. Такие же ощущения были до и во время игр с «Шахтёром» и «Барселоной» — приводит слова Де Росси сайт клуба.
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