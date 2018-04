Видео: Халк едва не порвал сетку, исполняя пенальти

Форвард «Шанхай Шанган» Халк мощным ударом открыл счет в матче 6-го тура чемпионата Китая против «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (2:0). Форвард реализовал пенальти, пробив по центру под перекладину.

Для Халка это четвертый гол в шести играх чемпионата Китая, «Шанхай Шанган» одержал шесть побед и лидирует в таблице.

He nearly broke the net 😳 pic.twitter.com/em97ljWEkw

— Goal (@goal) 13 апреля 2018 г.