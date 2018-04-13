Гришин: «Если бы Игнашевич попал, ЦСКА бы прошел „Арсенал“

Бывший игрок ЦСКА и тренер молодежного состава клуба Александр Гришин поделился мнением об ответном матче «армейцев» с лондонским «Арсеналом» (2:2) в 1/4 финала Лиги Европы.

«ЦСКА играл хорошо, не хватило немного для третьего гола при счете 2:0. Если бы Игнашевич попал, я думаю, наши бы прошли дальше, ведь смотрелись очень сильно. А так, матч был захватывающий, мы смотрели открытый и атакующий футбол. Никто не закрывался и не играл от обороны.

Верил ли, что ЦСКА сможет забить третий мяч при счете 2:0? Я в ЦСКА всегда верю и, если честно, думал, что счет будет 3:0. «Армейцы» играли достойно, но не повезло, и пропустили два мяча в концовке встречи. Англичане реализовали свои моменты», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном»