«Реал» и «Бавария» установят рекорд по встречам в еврокубках

"Реал" и «Бавария» доведут количество очных матчей в еврокубках до 26, информирует Gracenote. Напомним, команды встретятся в полуфинале Лиге чемпионом-2017/18. Еще никто в Европе не встречался друг с другом так часто. При этом Мюнхенцы в шестой раз подряд сыграют на стадии полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.

Real Madrid and Bayern München will meet for the 25th and 26th time in a European match, extending the record for most common fixture in Europe. #UCL #ChampionsLeague

— Gracenote Live (@GracenoteLive) 13 апреля 2018 г.