Ещё
«Локомотив-Казанка» забил 5 голов «Мурому» и сократил отставание от «Чертаново»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив-Казанка» забил 5 голов «Мурому» и сократил отставание от «Чертаново» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив-Казанка» разгромил «Муром» в матче 19-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Дублеры железнодорожников занимают второе место в таблице, на 4 очка отставая от «Чертаново».
Первенство России
Группа «Запад»
19-й тур  "Луки-Энергия" (Великие Луки) — «Коломна» — 3:0 (2:0)
Голы: Решетников, 10 (1:0). Алексеев, 16 (2:0). Чернухин, 81 — с пенальти (3:0).
"Локомотив-Казанка" (Москва) — «Муром» — 5:0 (1:0)
Голы: Друковский, 16 — в свои ворота (1:0). Тугарев, 50 (2:0). Галаджан, 56 (3:0). Галаджан, 63 (4:0). Долгов, 69 (5:0).
Спорт-Экспресс: последние новости
"Реал" и "Бавария" установят рекорд по встречам в еврокубках Юниорская сборная России провела первую тренировку перед ЧМ Александр Ерохин: "Все в "Зените" понимают – победа над "Анжи" необходима"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
«Ахмат» минимально переиграл «Тосно»
«Бавария» назвала имя нового главного тренера
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение