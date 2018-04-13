«Локомотив-Казанка» забил 5 голов «Мурому» и сократил отставание от «Чертаново»

«Локомотив-Казанка» разгромил «Муром» в матче 19-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Дублеры железнодорожников занимают второе место в таблице, на 4 очка отставая от «Чертаново».

Первенство России

Группа «Запад»

19-й тур "Луки-Энергия" (Великие Луки) — «Коломна» — 3:0 (2:0)

Голы: Решетников, 10 (1:0). Алексеев, 16 (2:0). Чернухин, 81 — с пенальти (3:0).

"Локомотив-Казанка" (Москва) — «Муром» — 5:0 (1:0)

Голы: Друковский, 16 — в свои ворота (1:0). Тугарев, 50 (2:0). Галаджан, 56 (3:0). Галаджан, 63 (4:0). Долгов, 69 (5:0).