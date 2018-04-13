Гильерме: «Понимали, что „Ростов“ нужно обязательно побеждать»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью «СЭ» рассказал о важнейшем матче с «Ростовом», главном сопернике в борьбе за чемпионство и сравнил Владислава Игнатьева с бразильскими защитниками.

— После поражения от «Амкара» все заговорили о давлении на «Локомотив». Чувствовали, что «Ростов» нужно побеждать любой ценой?

— Мы еще до «Ростова» понимали, что теперь каждая игра как финал. И после поражения от «Амкара» собрались командой и договорились: «Ростов» обязательно нужно обыграть. Конечно, давление есть, но не извне. Мы сами прекрасно понимаем, как необходимо набирать очки.

— После «Амкара» звучали мнения, что «Локомотив» расслабился, так как не нужно было лететь в Пермь, и выездной матч проводится на домашнем стадионе. Так ли это?

— Мы узнали, что сыграем в Москве, и — допускаю — в подсознании промелькнуло что-то расслабляющее. Не нужно никуда лететь, вместо синтетики отличное поле. Мы жестко поплатились за неважное качество игры с «Амкаром». Если бы сыграли как против «Ростова», результат был бы совершенно другим.

— Перед «Ростовом» вспомнился 2014 год, когда команда точно так же боролась за титул, но поражение не позволило претендовать на золото. Вы об этом не думали?

— Нет, все-таки это было четыре года назад. Да и «Ростов» был сильнее, чем сейчас. И играли мы в гостях, где всегда трудно победить. Сейчас совсем другая история. Наша команда на этот раз едина и сконцентрирована на том, что нужно сделать. Поэтому не думал, что такое, как в 2014 году, может случиться снова.

— «Локо» мог забить «Ростову» больше одного гола? Соперник же очень слабо сыграл.

— Могли, конечно. «Ростов» почти не создавал опасных моментов у моих ворот. Хорошо было бы победить с крупным счетом. Но с такими закрытыми командами, которые выставляют по пять защитников, трудно играть.

Полностью интервью Гильерме — в ближайшее время в «СЭ»