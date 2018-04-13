Власенко прокомментировал опасения британского спортсмена-гея о поездке в Россию

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что у двукратного чемпиона мира Томаса Дэйли , который является открытым геем и боится из-за этого ехать на этап Мировой серии в Казань, не будет проблем.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких проблем на этот счёт у него до этого не было, когда он приезжал, и сейчас не будет. Мы все ждём сильнейших спортсменов. Будем очень рады снова видеть Тома в России. Том знает, как проходят у нас соревнования, всё организовано на самом высоком уровне», — сказал Власенко.

Этап Мировой серии пройдёт с 4 по 6 мая.

Ранее Дэйли заявил, что поездка в Россию для него может быть страшной.