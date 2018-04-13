Ещё
Власенко прокомментировал опасения британского спортсмена-гея о поездке в Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власенко прокомментировал опасения британского спортсмена-гея о поездке в Россию 

RT на русском 1 час назад
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что у двукратного чемпиона мира Томаса Дэйли, который является открытым геем и боится из-за этого ехать на этап Мировой серии в Казань, не будет проблем.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Никаких проблем на этот счёт у него до этого не было, когда он приезжал, и сейчас не будет. Мы все ждём сильнейших спортсменов. Будем очень рады снова видеть Тома в России. Том знает, как проходят у нас соревнования, всё организовано на самом высоком уровне», — сказал Власенко.
Этап Мировой серии пройдёт с 4 по 6 мая.
Ранее Дэйли заявил, что поездка в Россию для него может быть страшной.
RT на русском: последние новости
Тренер ФК «Рома» Ди Франческо опередил Манчини в борьбе за награду имени Энцо Беарзота «Локомотив-Кубань» упустил победу в первом матче финала баскетбольного Еврокубка Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
«Ахмат» минимально переиграл «Тосно»
«Бавария» назвала имя нового главного тренера
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение