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Кубок Гагарина доставлен из Москвы в Казань на поезде
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Кубок Гагарина доставлен из Москвы в Казань на поезде 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Кубок Гагарина доставили на «Татнефть-Арену» перед стартом первого матча финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В пятницу Кубок в сопровождении военнослужащих почетного караула Преображенского полка привезли в Центральный академический театр Российской Армии и расположенный рядом Екатерининский парк. Затем трофей побывал в сталинской высотке на Красных воротах.
В Казань Кубок отправили поездом с Казанского вокзала, в субботу утром трофей прибыл в столицу Татарстана. Возле Центрального казанского вокзала была организована фотосессия, в ходе которой любой желающий мог сфотографироваться с трофеем. После этого Кубок на КамАЗе, которым управляли пилоты команды «КамАЗ-мастер» Ильдар Шайсултанов и Роберт Аматыч, был доставлен на «Татнефть-Арену»
Первый матч финала «Ак Барс» — ЦСКА начнется в 17:00 мск.
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