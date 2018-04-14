Кубок Гагарина доставлен из Москвы в Казань на поезде

КАЗАНЬ, 14 апреля. / ТАСС /. Кубок Гагарина доставили на «Татнефть-Арену» перед стартом первого матча финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу Кубок в сопровождении военнослужащих почетного караула Преображенского полка привезли в Центральный академический театр Российской Армии и расположенный рядом Екатерининский парк. Затем трофей побывал в сталинской высотке на Красных воротах.

В Казань Кубок отправили поездом с Казанского вокзала, в субботу утром трофей прибыл в столицу Татарстана. Возле Центрального казанского вокзала была организована фотосессия, в ходе которой любой желающий мог сфотографироваться с трофеем. После этого Кубок на КамАЗе, которым управляли пилоты команды «КамАЗ-мастер» Ильдар Шайсултанов и Роберт Аматыч, был доставлен на «Татнефть-Арену»

Первый матч финала «Ак Барс» — ЦСКА начнется в 17:00 мск.