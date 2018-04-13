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Евгений Алдонин: Когда забил «Арсенал», я успокоился, но не испытал разочарования
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Евгений Алдонин: Когда забил «Арсенал», я успокоился, но не испытал разочарования 

Советский спорт 1 час назад
— Честно, перед игрой я не надеялся на камбэк. Я даже не надеялся на тот результат, который продемонстрировали в итоге армейцы вчера. Но после второго гола, оживился весь стадион. Все рекордные 29 тысяч болельщиков поверили в камбэк. Спасибо ребятам за то, что они сделали, за ту интригу, которую подарили. Они доставили своей игрой огромное удовольствие всем. В конце, конечно, немного ослабли. Видно было, что не хватает сил. «Арсеналу» в концовке за счет мастерства своих нападающих удалось сравнять счет.
Валерий Масалитин: После второго гола ЦСКА оживилась вся страна
Если бы армейцам удалось забить гол раньше, можно было бы рассчитывать на победу? В футболе нет места сослагательному наклонению. Понятное дело, уйдя на перерыв со счетом 2:0, все могло бы сложиться, как угодно: могли бы забить еще или пропустить. Но это все не важно. Команда продемонстрировала очень хорошую игру. Когда забил «Арсенал», я успокоился, но не испытал разочарования, — передает слова Алдонина Euro-Football.Ru
Напомним, что ЦСКА по сумме двух матчей уступил «Арсеналу» (1:4, 2:2) и завершил борьбу в Лиге Европы.
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