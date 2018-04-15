Михаил Галактионов покинул пост наставника чеченского «Ахмата»

Знаковым стал для «Ахмата» поединок 25-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином» . После игры наставник грозненцев Михаил Галактионов подал в отставку.

Напомним, что он возглавил чеченскую дружину в конце прошлого года. Однако в весенней части национального первенства северокавказский коллектив выступает неважно: в последних пяти матчах «Ахмат» не испытывал вкус побед и скатился на 11-е место в турнирной таблице, откуда уже рукой подать и до зоны вылета.

Обычно в таких случаях руководство принимает кадровые решения: либо усиливает состав (что уже невозможно, поскольку период дозаявок уже закончился), либо меняет рулевого. В Грозном пошли по второму пути.

Последней каплей стало поражение в Казани. Хотя начиналось всё для гостей довольно радужно — они открыли счёт уже на первой минуте после точного выстрела Магомеда Митришева . Но во втором тайме хозяева сумели склонить чашу весов на свою сторону. Сначала дубль оформил Сердар Азмун, затем преимущество «Рубина» увеличил Ивелин Попов . Визитёров хватило еще на один гол, который также записал в свой актив Магомед Митришев — 3:2 в пользу команды из столицы Татарстана.

Сразу после игры главный тренер «Ахмата» подал в отставку. — Решение не эмоциональное, взвешенное, — подчеркнул Михаил Галактионов. — На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась, и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты не устраивали, в том числе и меня, в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска. Я благодарен за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определённом этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда двигалась дальше в правильном направлении.