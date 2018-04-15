Михаил Галактионов покинул пост наставника чеченского «Ахмата» 

Знаковым стал для «Ахмата» поединок 25-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином». После игры наставник грозненцев Михаил Галактионов подал в отставку.
Напомним, что он возглавил чеченскую дружину в конце прошлого года. Однако в весенней части национального первенства северокавказский коллектив выступает неважно: в последних пяти матчах «Ахмат» не испытывал вкус побед и скатился на 11-е место в турнирной таблице, откуда уже рукой подать и до зоны вылета.
Обычно в таких случаях руководство принимает кадровые решения: либо усиливает состав (что уже невозможно, поскольку период дозаявок уже закончился), либо меняет рулевого. В Грозном пошли по второму пути.
Последней каплей стало поражение в Казани. Хотя начиналось всё для гостей довольно радужно — они открыли счёт уже на первой минуте после точного выстрела Магомеда Митришева. Но во втором тайме хозяева сумели склонить чашу весов на свою сторону. Сначала дубль оформил Сердар Азмун, затем преимущество «Рубина» увеличил Ивелин Попов. Визитёров хватило еще на один гол, который также записал в свой актив Магомед Митришев — 3:2 в пользу команды из столицы Татарстана.
Сразу после игры главный тренер «Ахмата» подал в отставку. — Решение не эмоциональное, взвешенное, — подчеркнул Михаил Галактионов. — На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась, и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты не устраивали, в том числе и меня, в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска. Я благодарен за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определённом этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда двигалась дальше в правильном направлении.
Остается добавить, что пока бразды правления принял помощник главного тренера Игорь Ледяхов. Он будет готовить команду к следующему домашнему поединку национального первенства с «Тосно». Эта встреча состоится 15 апреля.