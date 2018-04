Российский киберфутболист одержал 2 победы в первый день отборочного турнира ЧМ

Завершился первый игровой день второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Киберфутболист «Локомотива»​ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, являющийся единственным представителем России на «мейджоре» в Манчестере, одержал 2 победы в 5 матчах. На платформе Play Station 4 ему удалось выиграть у немцев Рафаэля «Raphinhoo» Ноймана (2:3, 4:3, 1:0) и Тимо «Praii» Грюнайзена из SK Gaming (8:4, 4:1). Проиграл он бельгийцу Жилю «Gilles_1996» Бернару (1:1, 2:4), а также немцам Себастьяну «WHOOT» Халлербаху (1:3, 0:2) и Тимо «ITimox» Зипу (1:2, 2:2). Следующие матчи россиянин сыграет завтра.

I just don’t know. Won first game 3:2 then lost the second game game 3:4, where I conceded the equalizer in the 90th minute and then lose in extra time 😭 pic.twitter.com/gim7f8soyP

— Raphinhoo 🎮 (@RaphinhooFIFA) 13 апреля 2018 г.

Напомним, квалификация проходит по швейцарской системе — каждый из 64 участников на каждой платформе (Xbox One и PlayStation 4) сыграет по 7 матчей, а лучшие выйдут в 1/16 финала турнира.