Игорь Ледяхов: «После гола „Ахмат“ подсел. Могли закончить игру раньше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов после победы над «Тосно» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что его команда подсела после забитого мяча. Игра стала первым для специалиста в новой должности — Ледяхов сменил подавшего в отставку Михаила Галактионова

— Взяли три очка, в данный момент это главное, — сказал Ледяхов в эфире канала «Наш футбол». — В первом тайме неплохо выглядели. Во втором после гола подсели. Физически или психологически — надо разбираться. Мы подсели, «Тосно» прибавил в движении.

Было важно победить. Ребята держали в голове счет, играли на удержание. Можно было несколько быстрых атак провести и закончить игру раньше.

Ахмат — Тосно