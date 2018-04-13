Всё решится в это безумное воскресенье: матчи за чемпионство в Нидерландах, Португалии и Турции

Внимание всех любителей футбола часто приковано лишь к так называемым топ-чемпионатам: Англии, Германии, Испании, Франции и Италии. Однако в это воскресенье у футбольных болельщиков всего мира, в частности России и СНГ, есть прекрасная возможность обратить свой взор на первенства Нидерландов, Португалии и Турции, в которых в один день играют очные встречи первая и вторая команды чемпионата. Во всех трёх лигах данные матчи имеют золотой оттенок, который придаст ещё больше красок и огня и без того увлекательнейшим поединкам. Портал "Евро-футбол.ру" подготовил для вас детальное превью этих матчей.

1. Нидерланды: ПСВ — «Аякс»

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Несмотря на то, что отрыв ПСВ от «Аякса» составляет приличные 7 очков за 4 тура до конца чемпионата, противостояние обещает получиться крайне увлекательным и зажигательным. Во-первых, чемпионат Нидерландов всегда радует зрителей яркой и результативной игрой: счета 4:2, 2:3 и далее по списку — далеко не редкость в футбольном первенстве страны тюльпанов. Во-вторых, этот матч для столичной команды — последний шанс зацепиться за серебряную тарелку этого сезона, которая крайне необходима «Аяксу»: в последний раз «аяксиды» выигрывали чемпионат Нидерландов аж в 2014 году. Ну и самое главное: в случае победы в воскресной встрече на «Филипс-Арене» ПСВ может увеличить отрыв от «Аякса» до 10 очков, что позволит «красно-белым» стать чемпионом Нидерландов уже в этом туре. Неплохая мотивация для подопечных Филлипа Коку , не так ли?

Если «Аякс» проиграет этот поединок, позволив одному из злейших соперников в очной встрече завоевать третье чемпионство за последние четыре года, можно официально считать сезон провальным для амстердамцев: вылет из Лиги Европы на стадии квалификации от скромного «Русенборга» (хотя Манчини считал иначе, ставя норвежцев выше "Зенита" ) и вылет из розыгрыша Кубка Нидерландов на стадии 1/8 финала от «Твенте» — худшей команды высшей лиги Королевства. В общем, будет жарко, в этом можно не сомневаться. Прекрасный повод глянуть не самый популярный в России и СНГ, но очень яркий и самобытный чемпионат Нидерландов.

Не сыграют:

"Аякс"

С. Бергвийн (дисквалификация)

В. Черны (травма)

Д. Синггравен (травма)

Ф. де Йонг (травма)

Н. Виергевер (травма)

А. Юнес (конфликт с тренером)

Интересные факты

ПСВ выиграл 25 из последних 26 домашних матчей в Эредивизие;

"Аякс" выиграл 13 из последних 16 матчей в Эредивизие;

Тотал больше 2,5 гола «пробивался» в 8 последних играх ПСВ и в 10 из 12 последних выездных игр «Аякса» в Эредивизие;

"Аякс" забивал минимум дважды в 10 из 12 последних выездных встреч.

2. Португалия: «Бенфика» — «Порту»

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В сравнении с предыдущим, вечное противостояние «Бенфики» и «Порту» нечасто получается сверхрезультативным, ведь это совершенно отличный от нидерландского чемпионат. В Португалии, прежде всего, важен результат здесь и сейчас, хотя с молодёжью тут работают не хуже, чем в Голландии: все же знают, как зарабатывают «Бенфика» и «Порту» на продажах своих молодых талантов. Соответственно, здесь, вероятнее всего, всё решит один забитый мяч в те или иные ворота, ведь отрыв между командами — 1 очко за 5 туров до конца Лиги NOS.

По ходу сезона «Порту» смотрелся лучше действующего чемпиона Португалии — «Бенфики»: выход в 1/8 Лиги чемпионов, лидерство на протяжении большей части сезона в чемпионате страны и нахождение одной ногой в финале Кубка Португалии (после первого матча ½ финала «Порту» ведёт в противостоянии со «Спортингом» 1:0). Однако в последних четырёх матчах чемпионата «драконы» проиграли дважды, отдав пальму первенства в лиге «Бенфике», которая давным-давно вылетев из Лиги чемпионов, Кубка Португалии и Кубка лиги сосредоточилась целиком и полностью на Лиге NOS, и одержала в последних 9 матчах 9 побед с общим счётом 28:4. В воскресенье на «Эстадио да Луш» решится: либо же «Бенфика» провалит сезон целиком, проиграв в решающем матче «Порту», либо же у лиссабонцев появится хотя бы один повод для гордости собой в сезоне 2017/18.

Не сыграют

"Бенфика"

"Порту"

Ф. Кровинович (травма)

Д. Перейра (травма)

Жонас (травма, возможно сыграет)

М. Марега (травма, возможно сыграет)

Э. Сальвио (травма, возможно сыграет)

Интересные факты

"Бенфика" не проигрывает на протяжении 37 домашних матчей кряду в чемпионате Португалии;

"Порту" выиграл 13 из последних 16 матчей в чемпионате Португалии;

"Бенфика" забивает как минимум дважды в 9 последних матчах чемпионата Португалии;

"Бенфика" не пропускает на протяжении 4 домашних матчей кряду в чемпионате Португалии;

"Порту" не проигрывает «Бенфике» на протяжении 6 матчей кряду во всех соревнованиях.

3. Турция: «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»

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Ещё в 2013 году скромный «Истанбул Башакшехир» занял 16-е место в турецкой Суперлиге и вылетел из неё, а спустя 5 лет это четвёртая полноправная сила Стамбула и основной претендент на чемпионство этого сезона. Клуб, находящийся под попечительством правительства одноимённого района в Стамбуле, собрал под своими знамёнами таких игроков, как Клиши, Эмре, Бабаджан, Элия, Висча, Адебайор, а возглавляет всю эту банду (помимо главного тренера Абдуллы Авджа) лучший турецкий игрок на данный момент — Арда Туран, находящийся в «Истанбуле» на правах аренды.

"Галатасарай" отстаёт от «Башакшехира» на два очка перед очной встречей на «Тюрк Телеком Арене». Подопечные легендарного турецкого специалиста Фатиха Терима в последнем туре проиграли скромному «Генчлербирлиги», пропустив единственный гол уже в компенсированное время (0:1), что и позволило гостям предстоящего матча выйти на чистое первое место. Несмотря на то, что «Истанбул Башакшехиру» будет крайне тяжело в предстоящем матче стоит отметить, что «львы» не могут обыграть «Башакшехир» в 5 последних матчах, причём 4 из которых «сине-оранжевые» и вовсе выиграли. Перцу этому противостоянию добавляет и тот факт, что практически все основные действующие лица поединка здоровы и не дисквалифицированы. Страсти в Турции накалены до предела, будет очень жарко.

Не сыграют

"Галатасарай"

"Истанбул Башакшехир"

М. Моссоро (травма)

С. Наполеони (травма)

Интересные факты

"Галатасарай" выиграл 9 последних домашних встреч в Суперлиге. Во всех 9 встречах «львы» забивали минимум дважды в ворота соперника;

"Башакшехир" выиграл 4 последних матча у «Галатасарая» во всех соревнованиях. В трех из них «Истанбул» выиграл и первый тайм, и матч целиком;

"Башакшехир" забивал минимум дважды в 5 последних матчах против «Галатасарая» во всех соревнованиях;

"Галатасарай" и «Башакшехир» «пробивали» тотал больше 2.5 в 5 последних очных встречах.