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Свадебный кортеж устроил это на Русском мосту во Владивостоке
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Свадебный кортеж устроил это на Русском мосту во Владивостоке 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока пожаловались на опасные маневры свадебного кортежа, сообщает PRIMPRESS.
Видео инцидента (посмотреть можно тут) опубликовал паблик «Экипажи ДПС». На кадрах видно, как несколько украшенных автомобилей подрезают автора видео и создают аварийные ситуации на Русском мосту. В какой-то момент машины занимают все полосы на мосту.
Подписчика паблика возмутила «крайне наглая и опасная манера вождения» свадебного кортежа.
В комментариях к ролику мнения разделились. Одни поддержали горожанина и осудили действия «свадебщиков»: «Надо было с моста их помыться скинуть», «Видела их, вообще неадекватные». Другие же посчитали, что в ситуации нет ничего необычного, а автора при этом обвинили в стукачестве.
«Че-то не понял. В чем наглость? Ну немного резкие манёвры. Скорость небольшая. Едут на аварийках. Че как стукачи в самом деле».
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