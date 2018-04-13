Свадебный кортеж устроил это на Русском мосту во Владивостоке 

Жители Владивостока пожаловались на опасные маневры свадебного кортежа, сообщает PRIMPRESS.
Видео инцидента (посмотреть можно тут) опубликовал паблик «Экипажи ДПС». На кадрах видно, как несколько украшенных автомобилей подрезают автора видео и создают аварийные ситуации на Русском мосту. В какой-то момент машины занимают все полосы на мосту.
Подписчика паблика возмутила «крайне наглая и опасная манера вождения» свадебного кортежа.
В комментариях к ролику мнения разделились. Одни поддержали горожанина и осудили действия «свадебщиков»: «Надо было с моста их помыться скинуть», «Видела их, вообще неадекватные». Другие же посчитали, что в ситуации нет ничего необычного, а автора при этом обвинили в стукачестве.
«Че-то не понял. В чем наглость? Ну немного резкие манёвры. Скорость небольшая. Едут на аварийках. Че как стукачи в самом деле».