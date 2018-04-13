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Рэнди Карлайл: Игроки «Сан-Хосе» могли по две минуты не вылезать из нашей зоны
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Рэнди Карлайл: Игроки «Сан-Хосе» могли по две минуты не вылезать из нашей зоны 

Советский спорт 1 час назад
— Мы просто не имеем права семь раз нарушать правила и позволять сопернику тренировать большинство. После этого весь кураж, который ты старательно добываешь, пропадает и оборачивается в пользу оппонента.
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Они хорошо поработали на вбрасываниях и контролировали шайбу в нашей зоне. Они не всегда забивали, но могли по две минуты не вылезать из нашей зоны, — передает слова Карлайла официальный сайт НХЛ.
Добавим, что второй матч серии состоится на арене Honda Center в Анахайме в воскресенье и начнется 05:30 по московскому времени.
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