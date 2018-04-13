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Образовательный форум для юнармейцев проходит в Подмосковье
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Образовательный форум для юнармейцев проходит в Подмосковье 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Образовательный форум для участников военно-патриотических организаций Московской области прошел в Сергиево-Посадском районе. Кроме местных ребят, сюда приехали юнармейцы из Красноармейска.
В программе: обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи. Кроме того, ребята участвуют в патриотической викторине, квестах, поддерживают флешмоб по чтению военных стихотворений и встречаются с известными людьми. Например, сегодня юные патриоты пообщались с олимпийским чемпионом и начальником регионального штаба Юнармии Александром Легковым. Он отметил, за молодежью будущее, нужно привлекать ребят в проекты в разных сферах. С ним согласна и министр по соцкоммуникациям Ирина Пелещева.
Мы делаем обучающие семинары для юнармейцев. И очень здорово, что они проходят в таких намоленных, в хорошем смысле, с точки зрения патриотизма местах, например, как школа Александра Легкова, на фоне таких артефактов — олимпийских медалей. Вольно или невольно хочешь быть чемпионом в деле и защищать страну на разных фронтах
Ирина Плещева, начальник Главного управления по социальным коммуникациям Московской области.
Форум продлится до 15 апреля, кроме Сергиева Посада он проходит в Пущине, Одинцовском и Коломенском районах. Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получат отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой.
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