Образовательный форум для юнармейцев проходит в Подмосковье

Образовательный форум для участников военно-патриотических организаций Московской области прошел в Сергиево-Посадском районе. Кроме местных ребят, сюда приехали юнармейцы из Красноармейска.

В программе: обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи. Кроме того, ребята участвуют в патриотической викторине, квестах, поддерживают флешмоб по чтению военных стихотворений и встречаются с известными людьми. Например, сегодня юные патриоты пообщались с олимпийским чемпионом и начальником регионального штаба Юнармии Александром Легковым . Он отметил, за молодежью будущее, нужно привлекать ребят в проекты в разных сферах. С ним согласна и министр по соцкоммуникациям Ирина Пелещева.

Мы делаем обучающие семинары для юнармейцев. И очень здорово, что они проходят в таких намоленных, в хорошем смысле, с точки зрения патриотизма местах, например, как школа Александра Легкова, на фоне таких артефактов — олимпийских медалей. Вольно или невольно хочешь быть чемпионом в деле и защищать страну на разных фронтах

Ирина Плещева , начальник Главного управления по социальным коммуникациям Московской области.

Форум продлится до 15 апреля, кроме Сергиева Посада он проходит в Пущине, Одинцовском и Коломенском районах. Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получат отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой.