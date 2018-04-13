Ещё
Гильерме: «Игнатьев как Дани Алвес — много атакует»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гильерме: «Игнатьев как Дани Алвес — много атакует» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью «СЭ» рассказал о важнейшем матче с «Ростовом», главном сопернике в борьбе за чемпионство и сравнил Владислава Игнатьева с бразильскими защитниками.
Гильерме: «Неважно, что говорят Адриану и Промес»
— «Динамо», как и «Ростов», играет в пять защитников. «Локо» тяжело атаковать при такой схеме?
— Да, но мы потихоньку находим решение проблемы, понимаем, как бороться с такими соперниками. Но ведь «Динамо» играет дома, возможно, тренер выберет другую тактику. Посмотрим, что нам скажет Юрий Семин. Он знает, как справиться с соперником.
— И каково решение проблемы? Как играть против пяти защитников?
— Главное, не давать им проводить контратаки. Это то, что случилось с нами в матче с «Амкаром». Это самый главный фактор.
— Игнатьев сейчас набрал такую форму, что очень напоминает бразильцев Марселу и Дани Алвеса, которые в сборной не только помогают на флангах, но и смещаются в центр поля, где организовывают атаки.
— Соглашусь. И Рыбус, и Игнатьев много атакуют и действительно помогают в построении атакующей игры. Не забывайте, что раньше оба действовали на позиции крайних нападающих. Правда, когда мы играем в два центральных защитника, слишком часто выдвигаться вперед они не могут. Но при трех центральных, у них появляется больше свободы в атаке. ​ (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Ерохин: "Все в "Зените" понимают – победа над "Анжи" необходима" Салак ведет переговоры с "Сибирью" о новом контракте "Реал" и "Бавария" установят рекорд по встречам в еврокубках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
«Ахмат» минимально переиграл «Тосно»
«Бавария» назвала имя нового главного тренера
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение