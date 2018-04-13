Гильерме: «Игнатьев как Дани Алвес — много атакует»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью «СЭ» рассказал о важнейшем матче с «Ростовом», главном сопернике в борьбе за чемпионство и сравнил Владислава Игнатьева с бразильскими защитниками.

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— «Динамо», как и «Ростов», играет в пять защитников. «Локо» тяжело атаковать при такой схеме?

— Да, но мы потихоньку находим решение проблемы, понимаем, как бороться с такими соперниками. Но ведь «Динамо» играет дома, возможно, тренер выберет другую тактику. Посмотрим, что нам скажет Юрий Семин . Он знает, как справиться с соперником.

— И каково решение проблемы? Как играть против пяти защитников?

— Главное, не давать им проводить контратаки. Это то, что случилось с нами в матче с «Амкаром». Это самый главный фактор.

— Игнатьев сейчас набрал такую форму, что очень напоминает бразильцев Марселу и Дани Алвеса, которые в сборной не только помогают на флангах, но и смещаются в центр поля, где организовывают атаки.

— Соглашусь. И Рыбус, и Игнатьев много атакуют и действительно помогают в построении атакующей игры. Не забывайте, что раньше оба действовали на позиции крайних нападающих. Правда, когда мы играем в два центральных защитника, слишком часто выдвигаться вперед они не могут. Но при трех центральных, у них появляется больше свободы в атаке. ​ (Юлия ЯКОВЛЕВА)