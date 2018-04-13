Гильерме: «Неважно, что сейчас говорят Адриано, Промес и другие»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме назвал ”Спартак” главным соперником в борьбе за чемпионство в РФПЛ в этом сезоне.

”Главный конкурент сейчас «Спартак»? Без сомнения. Сколько он уже не проигрывает? Я так и думал, что это произойдет. У «Спартака» очень хороший состав. Это наш основной соперник в борьбе за титул. Но сейчас главное не суетиться, а спокойно идти от игры к игре. «Спартак» уверен в себе после нескольких побед подряд. Мы не особенно беспокоимся о соперниках. Ведь «Локо» ни от кого не зависит.

Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее. Это неважно. Так мы только потеряем концентрацию, а сейчас главное хорошо играть", — сказал Гильерме.

После 25 туров чемпионата России в активе «Спартака» 50 очков, в то время как у «Локо» — 52 и один матч в запасе.

Слова голкипера москвичей приводит.