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Гильерме: «Неважно, что сейчас говорят Адриано, Промес и другие»
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Гильерме: «Неважно, что сейчас говорят Адриано, Промес и другие» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме назвал ”Спартак” главным соперником в борьбе за чемпионство в РФПЛ в этом сезоне.
”Главный конкурент сейчас «Спартак»? Без сомнения. Сколько он уже не проигрывает? Я так и думал, что это произойдет. У «Спартака» очень хороший состав. Это наш основной соперник в борьбе за титул. Но сейчас главное не суетиться, а спокойно идти от игры к игре. «Спартак» уверен в себе после нескольких побед подряд. Мы не особенно беспокоимся о соперниках. Ведь «Локо» ни от кого не зависит.
Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее. Это неважно. Так мы только потеряем концентрацию, а сейчас главное хорошо играть", — сказал Гильерме.
После 25 туров чемпионата России в активе «Спартака» 50 очков, в то время как у «Локо» — 52 и один матч в запасе.
Слова голкипера москвичей приводит.
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