«Беспредел» эвакуаторщика сняли на видео в центре Владивостока

Во Владивостоке очевидцы сняли на видео «беспредел», как они сами это назвали, со стороны водителя эвакуатора, сообщает PRIMPRESS.

Все произошло в районе железнодорожного вокзала. Эвакуатор выехал на встречную полосу и пересек двойную сплошную линию. При этом недалеко от места нарушения стоял экипаж ГИБДД

На вопрос автора видео, почему инспекторы ДПС бездействуют, они ответили, что не видели грубого нарушения ПДД. «Как все просто: когда надо — видят, а когда не надо видеть — не видят, несмотря на то что это происходит прямо перед ними», — отмечают подписчики паблика «Экипажи ДПС», опубликовавшего видео.