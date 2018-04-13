Бистрович: ЦСКА — лучший клуб в России. Как он мог мне не понравиться?

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который перебрался в московский клуб в январе из «Славен Белупо», рассказал, почему решил продолжить карьеру в стане «армейцев».

«Что касается того, почему я выбрал ЦСКА, то это большой клуб. Лучший в России. Когда на меня вышли с предложением, то сразу понял, что от таких предложений не отказываются. Что мне понравилось в ЦСКА? Всё. Это большой клуб с богатыми традициями. Как он мог мне не понравиться?» — сказал Бистрович в интервью пресс-службе ЦСКА, которое было опубликовано на клубном канале в YouTube.