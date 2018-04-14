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Киберфутболист «Локомотива» извинился за вылет из отборочного турнира ЧМ
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Киберфутболист «Локомотива» извинился за вылет из отборочного турнира ЧМ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов на своей странице в социальной сети извинился за то, что не смог выйти в плей-офф второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Он был единственным представителем России на отборе, проходящем в Манчестере.
"Всем огромное спасибо и извините. Я вылетаю. Счет не отражает происходящего, я боролся до финального свистка. Пропустил в концовке авоську, когда результат был уже сделан. Реализация с Тимоксом и сегодня с американцем повлияла на итоговый результат. Создал в два раза больше, но не забил. Довольно много распылялся и не приехал вовремя на разминку. Казалось, что так будет лучше, будут мысли более свежие. В принципе, мысль была неплохой, но моменты не забивал из-за отсутствия разминки. Обидно вылетать таким образом с тем количеством опыта, что за спиной. Возможно, пора чуть остыть, принять игру такой, какая она есть, не винить разработчиков, не винить тот геймплей, что имеем. Конечно, тяжело совладать с эмоциями, когда ты вроде отнимаешь с корнем мяч (эпизод ниже на видео), а он остается у соперника, и следует сразу гол, возможно определяющий гол серии, но как я сказал выше, нужно это принять и не комментировать в принципе", — написал Ufenok77.
Российский киберфутболист не смог выйти в плей-офф отбора ЧМ
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