Красивейший гол, забитый на отборочном турнире ЧМ. Видео 

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Виталий Мутко: "Возможность продления контракта с Черчесовым будет обсуждаться после ЧМ"

В Еврокубке следующего сезона примут участие 3 клуба из России

Виталий Мутко: "Все объекты ЧМ-2018 будут сданы ФИФА с 24 по 31 мая"