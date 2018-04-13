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Красивейший гол, забитый на отборочном турнире ЧМ. Видео
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Красивейший гол, забитый на отборочном турнире ЧМ. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Киберфутболист Lightning Pandas Шон «Dragon» Аллен забил классный гол на отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, проходящем в Манчестере. Английский киберфутболист у границ штрафной площади нападающим "Реала" Криштиану Роналду сделал финт «Эль-Торнадо» и ударом «ножницами» отправил мяч в сетку.
"Лучший гол турнира?" — написал Аллен.
Российский киберфутболист одержал 2 победы в первый день отборочного турнира ЧМ  Goal of the tournament? @EASPORTSFIFA #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/qvSgtUldd0
— Sean Allen (@DragonFIFA_) 13 апреля 2018 г.
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